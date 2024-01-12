Сбежавшую из дома пенсионерку нашли за счет уловки мошенников с кредитом Mash: сбежавшую из дома жительницу Петрозаводска нашли и вернули хитростью

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Пожилую жительницу Петрозаводска, сбежавшую из дома, нашли и вернули обратно за счет уловки мошенников, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, женщина ушла от родных, которые не разрешали ей переводить деньги аферистам. Поисковики движения «Доброспас» позвонили пенсионерке и пригласили ее в банк, как это бы сделали мошенники.

По информации канала, женщину искали два дня, однако потом решили взять хитростью. Ей позвонили с незнакомого номера и представились сотрудниками «службы безопасности». После того как женщина услышала, что ей одобрили кредит, она пришла в банк, где ее уже ждали родственники.

Канал уточнил, что аферисты поймали на крючок женщину давно. Близкие запрещали ей общаться с ними и переводить деньги, однако пожилая россиянка считала это чрезмерной опекой. Именно поэтому она решила уйти из дома.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули сенатора Байира Путеева на 3 млн рублей. По данным СМИ, политика убедили перевести все средства на «безопасные» счета. С сенатором общались от имени коллеги, которому он доверял. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.