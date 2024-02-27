SHOT: сбежавший из дома с ружьем юноша найден мертвым под Нижним Новгородом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что сбежавшего из дома в Городце Нижегородской области 18-летнего юношу нашли мертвым. По данным журналистов, рядом с молодым человеком лежало ружье Simson, которое пропало из сейфа его отца.

SHOT уточняет, что погибший учился в Москве, однако в последнее время он находился дома у родителей. Отец сообщил о пропаже сына в полицию в ночь на 27 февраля. Известно, что у молодого человека было психическое расстройство.

С утра в городе ограничили работу учебных учреждений после извещения о пропаже юноши с ружьем. В местных чатах распространяется информация, чтобы внутрь зданий никого не пускали. В Городецком губернском колледже был усилен пропускной контроль. Учащиеся проходили только по пропускам в присутствии куратора, был усилен досмотр на входе.

Telegram-канал Ni Mash отмечал, что молодой человек похитил оружие, воспользовавшись отсутствием родителей дома. Они уезжали проводить дочь, которая приезжала в гости.

Ранее жителей Казани напугал подросток, вышедший на улицу с ружьем. Его заметили возле одной из школ. Из-за этого учебное заведение, детский сад и поликлинику, расположенные рядом, закрыли. По предварительным данным, молодой человек ходил в лес пострелять из пневматики.