Сбежавшего из колонии под Хабаровском заключенного вернули за решетку Полиция задержала сбежавшего из колонии под Хабаровском заключенного

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Хабаровске полицейские задержали 38-летнего заключенного, сбежавшего из исправительной колонии в поселке Лазо, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Из сообщения, опубликованного на сайте «МВД МЕДИА», следует, что за два дня осужденный успел добраться до краевого центра на попутках.

Хабаровские полицейские в результате отработки оперативной информации задержали в лесополосе, расположенной в черте города, 38-летнего жителя поселка Де-Кастри, самовольно покинувшего место принудительного содержания в районе им. Лазо. Сопротивления он не оказывал, — говорится в сообщении.

Осужденный рассказал, что доехал до Хабаровска на попутных автомобилях, преодолев более 70 километров. Злоумышленник признался, что планировал залечь на дно в Хабаровске, но его нашли.

О побеге заключенного стало известно 16 октября. Он отбывал наказание по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом и был неоднократно судим за грабеж, угон и кражу. Ему удалось покинуть колонию, отогнув решетку на окне в карцере.

Ранее сообщалось, что осужденный на 12 лет житель Подмосковья сбежал из колонии в Тверской области. Мужчина отбывал наказание за кражу и незаконное хранение оружия, до выхода на свободу ему оставался год. В тюрьме поведение 41-летнего заключенного нареканий у руководства не вызывало, и его перевели в колонию-поселение. Ему также было разрешено свободно выходить в город.