Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сбербанк открыл первое региональное отделение в Севастополе, передает РИА Новости с церемонии открытия. Офис появился возле ТЦ «Муссон» на пересечении с улицей Руднева.

6 мая в Ялте открылось первое отделение Сбербанка в Крыму. Двухэтажный офис отделения расположен на площади Советской.

4 июня прошлого года один из крупнейших российских банков — Промсвязьбанк — начал работу в ДНР. Организация приобрела право на работу с открытием и ведением счетов, а также кредитованием, а 4 мая Промсвязьбанк начал работу в Крыму и Севастополе. Представители кредитной организации указали, что намерены открыть в Севастополе центр IT-разработки, что позволит создать до 150 новых рабочих мест и снизить отток молодых специалистов в города с крупными IT-компаниями.

Также Промсвязьбанк сообщил о запуске комплексного банковского обслуживания для бизнеса и жителей ДНР и ЛНР. В ходе рабочей поездки председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков встретился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и его луганским коллегой Леонидом Пасечником. Во время визита стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического развития обеих республик.