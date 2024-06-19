Сатанист вернулся с СВО и попал под суд: что натворил, на сколько посадят

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ярославле на скамье подсудимых оказался 34-летний Николай Оголобяк. Ранее его посадили на 20 лет за ритуальные убийства подростков, но освободили для участия в СВО. NEWS.ru рассказывает, за что теперь судят мужчину.

Закладчик с калоприемником

18 июня в Кировском районном суде Ярославля прошло заседание по делу Николая Оголобяка — сатаниста-убийцы, который вышел на свободу для участия в СВО. Мужчина получил ранение в зоне проведения спецоперации и вернулся в родной регион с калоприемником — это последствия полученной на фронте травмы.

Выяснилось, что мужчина по возвращении домой решил найти сторонний заработок, пишет 76.RU. Так, он купил крупную партию синтетических наркотиков, расфасовал все по небольшим пакетикам и начал прятать по городу «закладки». Во время одной из «рабочих смен» на Комсомольской улице его задержали правоохранители.

«Из тайников и при подсудимом изъяты наркотические средства массой 0,430 грамма, 0,401 грамма, 0,394 грамма, 24,171 грамма», — указано в материалах дела.

Предыдущее преступление никак не повлияет на срок для Николая, но инкриминируемая статья очень тяжелая. Без смягчающих обстоятельств по ней могут назначить до 25 лет лишения свободы.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом. В зал суда и обратно домой его сопровождают сотрудники ФСИН.

Держится за бок

Перед началом заседания адвокат подсудимого попросил перенести мероприятие из-за состояния Николая. Тот подтвердил, что у него повышенная температура. Суд все-таки настоял на проведении заседания. В процессе обвиняемый часто хватался за бок, рядом с которым находится его калоприемник, и тяжело дышал. Еще в ожидании судьи мужчина говорил, что ему не страшен вердикт суда — сейчас его заботит состояние здоровья.

«Не, неважно себя чувствую. Почему страшно-то? Я просто болею. У меня тут лечения никакого особо нет. Посещение врачей суд не разрешает пока», — объяснил обвиняемый.

После ранения на СВО мужчина уже перенес две операции и готовился к третьей. Но желание нечестного заработка привело к новому уголовному делу.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За что посадили в 2008 году

Николай Оголобяк в 2008 году вместе с друзьями совершил серию ритуальных убийств. На заброшенном пустыре в Красноперекопском районе Ярославля он убил четверых подростков в возрасте 15–16 лет. Среди них три девушки и один юноша. Все жертвы были знакомы со своими изуверами. После убийства трупы подростков были расчленены.

В 2010 году Оголобяка приговорили к 20 годам лишения свободы, поскольку на момент совершения преступления он уже был совершеннолетним. Отбывал наказание мужчина в колонии строгого режима.

По возвращении на родину в интервью 76.RU он говорил, что раскаялся в содеянном.

«На самом деле я раскаялся уже давно. Этот поступок — моя самая большая ошибка в жизни. На суде, на приговоре были корреспонденты, я не знаю, почему это нигде не показали, или вырезали, или что-то. Я просил прощения у всех потерпевших», — утверждал мужчина.

Вместе с тем он отмечал, что, хоть и был совершеннолетним, в компании подростков-сатанистов он не был идеологическим авторитетом.

«Я вообще никакой литературы не читал. У Баранова был блокнот. Он там вел какие-то записи, что-то читал, какие-то тексты. Была как бы иерархия: Баранов был главный, Алексей чуть помладше него, а я послушник. То есть до меня это всё не доходило, это всё было под запретом. Поэтому я даже не знаю, откуда они всё это брали и что читали. Иерархию нужно было соблюдать», — объяснял Николай.

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