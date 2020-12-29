Саратовского прокурора задержали по подозрению в получении взяток

https://static.news.ru/photo/570c237a-4b44-11eb-8c9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сотрудники правоохранительных органов задержали прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова по подозрению в получении взяток на сумму не менее 18 млн рублей от ритуального бюро за общее покровительство.

По данным пресс-службы управления СК РФ по области, задержанный с ноября 2013 года работал первым зампрокурора Саратова, а с февраля 2018-го — прокурором Кировского района. С декабря 2017-го по декабрь 2020 года он получил от представителя ритуального бюро около 18 млн рублей за покровительство взяткодателю и его организации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». <...> Следователем СК подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном статьёй 91 УПК РФ, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас с прокурором проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В областной прокуратуре заявили, что Пригаров стал фигурантом дела после прокурорской проверки, материалы которой были направлены следственным органам.

Прокуратура области и впредь будет вести последовательную антикоррупционную работу, — подчёркивается в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший судья Автозаводского районного суда Тольятти (Самарская область) обвиняется в получении крупной взятки. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.