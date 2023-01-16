Саратовский суд рассмотрит иск спикера областной думы к Telegram Суд Саратова начнет рассмотрение иска спикера областной думы к Telegram о клевете

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В понедельник, 16 января. Заводской районный суд Саратова приступит к расмотрению иска председателя областной думы Михаила Исаева («Единая Россия») о защите чести, достоинства. деловой репутации к компании Telegram FZ-LLC. Причиной обращения стали публикации в одноименном мессенджере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Судебное заседание — 16 января в 12.50 (11.50 мск), — сообщается в карточке к делу.

Как рассказала пресс-секретарь Исаева Татьяна Плющева, иск связан с публикациями в шести региональных Telegram-каналах. Эти сведения Михаил Исаев как физическое лицо просит признать не соответствующими действительности.

Ранее Минцифры России сообщило о массовых попытках краж аккаунтов в мессенджере Telegram. В ведомстве заявили, что мошенники маскируют программы для взлома под видом подаренных Premium-подписок. Пользователей приложения призвали установить в настройках двухфакторную аутентификацию и не открывать подозрительные ссылки.

В свою очередь основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер WhatsApp является потенциально опасным приложением для пользователей. В качестве доказательства он привел недавнее сообщение от разработчиков WhatsApp, в котором говорится, что для получения информации хакерам достаточно переслать своей жертве видеоролик или запустить онлайн-звонок.