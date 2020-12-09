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Саратовский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным днём

11:55, 10 декабря 2020 12
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Саратовской области Валерий Радаев рекомендовал работодателям региона сделать 31 декабря в этом году нерабочим днём.

Он подписал распоряжение о том, что выходной день с последней субботы месяца — 26 декабря — будет перенесён на последний день года, сообщает РИА Новости.

Данный норматив носит рекомендательный характер и не обязывает работодателей исполнять его в обязательном порядке.

Отмечается, что при реализации этой инициативы должны быть соблюдены все требования Трудового кодекса РФ.

Ранее несколько российских регионов объявили о том, что 31 декабря 2020 года будет объявлен нерабочим днём с переносом рабочего дня на последнюю субботу месяца. Среди них Курская, Мурманская, Владимирская области, Ставропольский и Камчатский края и другие.

Как писал NEWS.ru, в Кремле заявили, что официально последний день 2020 года является рабочим. Решение об объявлении его выходным местные власти могут принимать самостоятельно.

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