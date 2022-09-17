Два человека погибли на Волге в Саратовской области в результате столкновения двух маломерных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. По его данным, катер столкнулся с надувной.
Инцидент произошел 17 сентября в 22:00 по местному времени (21:00 мск) в районе села Чардым Воскресенского муниципального района.
На реке Волга обнаружена поврежденная лодка ПВХ и тела двух погибших мужчин. Погибшие доставлены на берег. Предварительно, возможно столкновение двух маломерных судов, — написал Юрин.
Аналогичную информацию сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
Произошло столкновение катера с надувной резиновой лодкой, в результате два человека погибли, все взрослые, — написал министр.
По его словам, пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнь и умерли до приезда скорой помощи.
Другие подробности происшествия не сообщаются.
Ранее сообщалось, что жительница Саратовской области подмешала яд в суп с вермишелью и накормила им трех внуков и дочь-инвалида. По ее словам, она нашла отраву в машине супруга, после чего добавила смертельный яд во время ужина. В итоге все потерпевшие погибли.