Саратовские власти сообщили о столкновении двух судов на Волге Саратовские власти сообщили о столкновении двух судов на Волге, есть жертвы

Фото: Global Look Press

Два человека погибли на Волге в Саратовской области в результате столкновения двух маломерных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. По его данным, катер столкнулся с надувной.

Инцидент произошел 17 сентября в 22:00 по местному времени (21:00 мск) в районе села Чардым Воскресенского муниципального района.

На реке Волга обнаружена поврежденная лодка ПВХ и тела двух погибших мужчин. Погибшие доставлены на берег. Предварительно, возможно столкновение двух маломерных судов, — написал Юрин.

Аналогичную информацию сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Произошло столкновение катера с надувной резиновой лодкой, в результате два человека погибли, все взрослые, — написал министр.

По его словам, пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнь и умерли до приезда скорой помощи.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

Ранее сообщалось, что жительница Саратовской области подмешала яд в суп с вермишелью и накормила им трех внуков и дочь-инвалида. По ее словам, она нашла отраву в машине супруга, после чего добавила смертельный яд во время ужина. В итоге все потерпевшие погибли.