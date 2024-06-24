Саратовец дерется топором, уфимец берется за камень: громкие ЧП за сегодня

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Заблокированные в горящем НИИ «Платан» более трех часов ждали помощи, уфимец спрятался в чужом авто от дождя, ставропольская семья осталась без крыши над головой из-за пожара на мебельной фабрике, в Саратове мужчина взялся за топор во время драки — NEWS.ru рассказывает о самых читаемых новостях дня из рубрики «Происшествия».

Заблокированные в горящем институте люди выбивают окна

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», люди, заблокированные в горящем научно-исследовательском институте «Платан» в подмосковном Фрязино, ждали помощи примерно с 14:30, то есть больше 3,5 часа. Судя по опубликованным кадрам, они выбивали окна, чтобы не задохнуться дымом.

На видео из окна высунулся один человек. Он стоит у края, чтобы плотный черный дым уносило в другую сторону. Сотрудники экстренных служб работают на месте.

Позднее Telegram-канал «112» сообщил, что, по предварительным данным, восемь человек стали жертвами пожара.

Прятался в легковушке от дождя

В Уфе задержали местного жителя, который проник в чужую машину, чтобы спрятаться от дождя. Telegram-канал Mash Batash опубликовал видео, на котором мужчина бросает камень в лобовое стекло автомобиля. Когда не удается его разбить, выбивает им боковое стекло.

Разбив стекло, уфимец проник в салон и вскоре в нем уснул. Разбудили его уже полицейские.

В пресс-службе УМВД по Башкирии сообщили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Из-за мебельной фабрики семья лишилась дома

На Ставрополье многодетная семья лишилась жилья из-за пожара в мебельном цехе. В поселке Новый загорелось здание мебельной фабрики. Пламя с производственного объекта быстро перекинулось на соседний жилой коттедж.

«В поселке Новый огонь охватил мебельный цех. За считаные минуты пламя перекинулось на деревянный дом по соседству. В нем проживала многодетная семья с тремя детьми. К счастью, никто не пострадал. Пожар на 450 квадратных метрах потушили 32 специалиста и 10 единиц техники», — сообщили в МЧС.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание наружного блока кондиционера.

В Саратове участник драки взялся за топор

В Саратове произошла массовая драка на улице Артиллерийской. В ней участвовали семь человек. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Один из участников потасовки задержан. По некоторым данным, у одного из дебоширов был топор.

«На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции. В настоящее время гражданин 1974 года рождения — один из участников конфликта — задержан и доставлен в отдел полиции», — уточнили в пресс-службе.

На кадрах, опубликованных в местных Telegram-каналах, несколько женщин и мужчин пытаются отобрать у агрессора топор с длинной ручкой. При этом участники конфликта громко кричат, в ход идут кулаки.

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