Саперы заминировали фланги позиций ВС России на случай прорыва диверсантов

Фото: Министерство обороны РФ

Саперы ВДВ заминировали фланги позиций российских войск в ЛНР на случай прорыва украинских диверсантов, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным Борода. Он уточнил, что противник находится в 200 метрах от переднего края.

С вечера поступила команда от руководства прикрыть один из флангов нашей линии обороны. Инженерно-саперное отделение выдвинулось на передний край обороны, установили инженерные заграждения в виде осколочных заградительных мин, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты совершили нападение в селе Любечане Брянской области. В результате погибли два человека и еще двое, в том числе 10-летний мальчик, получили ранения.

Атака была совершена боевиками «Русского добровольческого корпуса» (РДК). Его командир Денис Капустин рассказал западным СМИ, что нападение было одобрено украинскими властями. В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дважды опровергал причастность Киева ко всем происшествиям на территории России за последние дни, в том числе к вторжению диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область.