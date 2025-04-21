Саперы разминируют улицы Часова Яра с помощью «удочки» В Часове Яре саперы уничтожают мины с дистанции нескольких метров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Саперам-десантникам приходится использовать «удочки», чтобы уничтожать мины с дистанции в несколько метров в Часове Яре (ДНР), сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Сапер с позывным Смайлик отметил, что почти все мины имеют реагирующие на изменения магнитного поля взрыватели («Джоники»).

Почти все мины, они на «Джониках», к ним невозможно подойти, приходится использовать специальное приспособление — «удочки», ползком подползать к минам с трех-четырех метров, вытягивать «удочку», уничтожать, — сказал сапер.

По его словам, «Джоники» автоматически срабатывают, когда к мине подходит человек с броней и автоматом. В Минобороны отметили, что улицы на предмет взрывоопасных предметов обследуют группы инженерной разведки саперов-десантников из Костромы. Они обнаруживают неразорвавшиеся снаряды, противопехотные мины и сбитые FPV-дроны. Старший группы уничтожает их накладным зарядом, что позволяет в дальнейшем передвигаться по дорогам.

Ранее пресс-служба правительства Курской области сообщила, что саперы обезвредили 185 135 взрывоопасных предметов на территории региона. Там отметили, что разминировано более 26 тысяч гектаров.