На российской железной дороге нашли коробку с проводами и телефоном В Ростовской области на ж/д путях найден муляж взрывного устройства

Фото: НАК

В Ростовской области на станции Несветай в Новошахтинске обнаружена подозрительная коробка, которая была привязана к железнодорожным путям вблизи грузовой станции. К устройству был примотан телефон марки Nokia, на место вызвали саперов и экстренные службы, передает Telegram-канал SHOT.

Известно, что на коробку наткнулись во время обхода путей и близлежащей инфраструктуры. Увидев подозрительный предмет, дежурная сразу же вызвала на место происшествия специалистов, уточняется в сообщении.

Опасения не подтвердились — саперы изъяли предполагаемое взрывное устройство и при осмотре выяснили, что коробка оказалась муляжом. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, кто и зачем поместил коробку на путях.

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