https://static.news.ru/photo/2c00838e-3fbd-11eb-9aef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом 16 декабря заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова.

Могу совершенно точно сказать, что мы вышли на плато. Мы держимся на этом плато уже на протяжении нескольких дней, — сказала представитель ведомства в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В начале декабря вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что власти целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают туристов не приезжать в этот период. По его словам, власти вынуждены заботиться о здоровье как местных жителей, так и гостей. Елин добавил, что Эрмитаж и Русский музей не будут работать в новогодние каникулы.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры по коронавирусу в городе могут быть ужесточены, если ситуация с заболеваниями ухудшится. Власти Северной столицы с 30 декабря по 10 января запретят доступ посетителей в музеи и театры. Также будет приостановлена работа общепита с 30 декабря по 3 января. Доступ в аквапарки, океанариумы, на выставки в торговых центрах будет под запретом уже с 4 декабря, писал NEWS.ru.