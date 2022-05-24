Беглов: Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с главой Донецкой Республики Денисом Пушилиным установили побратимские связи между культурной столицей и Мариуполем. В дискуссии также принял участие глава мариупольского муниципалитета Константин Иващенко, написали в пресс-службе администрации Петербурга. Уточняется, что в дальнейшем между двумя городами наладятся связи в отраслевой и промышленной сфере.

Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении. Установить отраслевые связи между предприятиями. Наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других сферах, — заявил Беглов.

Также петербургский глава отметил схожесть Санкт-Петербурга и Мариуполя. Он заявил, что оба города связывает промышленный потенциал и портовая инфраструктура.

Ранее сообщалось, в России может появиться федеральная служба при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства для того, чтобы восстановить разрушенные здания и инфраструктуру в ДНР и ЛНР. Данную инициативу подготовил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП), сотрудники которого отправили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Специалисты полагают, что данная мера позволит расширить отечественную стройотрасль на 20%.