https://static.news.ru/photo/51a2f02a-2170-11ea-abaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экстренные службы Санкт-Петербурга объявили о подготовке к возможным подтоплениям. Повышение уровня воды в реках может произойти уже в ближайшие часы.

Так называемое нагонное наводнение может произойти из-за ухудшения погоды — дождя с мокрым снегом и сильного ветра. Пик ненастья ожидается 19 декабря, но неблагоприятной ситуация может оказаться уже 18-го числа.

За 48 часов мы всегда знаем о том, что будет повышение воды. <...> Все службы готовы, подготовительные меры проведены, затоплены уже доковые камеры, — цитируют «Невские новости» заявление пресс-службы Комплекса защитных сооружений.

Там уточнили, что закрытие дамбы в случае необходимости займёт около часа: всё зависит от того, насколько сильным будет поднявшийся ветер.

Ранее NEWS.ru писал, что врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил списать долги по кредитам некоторым категориям жителей региона, пострадавшим в результате наводнения. Речь идёт о ветеранах, малоимущих, многодетных семьях и других представителях социально незащищённых слоёв населения.