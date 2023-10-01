Санкции ЕС затруднили оплату парковок во Владивостоке Во Владивостоке отключили паркоматы из-за усиления европейских санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке временно перестала работать безналичная оплата в паркоматах, сообщается на сайте компании «Цифровое Приморье». Причиной называется усиление европейских санкции, в результате которого программное обеспечение, установленное на устройствах, осталось без поддержки.

Паркоматы попали под санкции... Официальный поставщик парковочного оборудования компания FLOWBIRD уведомила «Цифровое Приморье» о прекращении поддержки программного обеспечения и аппаратной части паркоматов... Паркоматы отключают от поддержки с 1 октября, — говорится в сообщении.

Санкции не позволяют продолжать деловые отношения с компанией FLOWBIRD, уточнили в «Цифровом Приморье». Представители отметили, что организации очень жаль прекращать такое хорошее сотрудничество.

Компания уточнила, что автомобилисты могут оплатить парковку другими средствами — через приложение, сайт или посредством СМС.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что 28% брендов из стран, которые ввели санкции в отношении РФ, работают без изменений. Полностью ушли из России 21% компаний, еще 41% продали бизнес или провели ребрендинг. Оставшиеся 10% приостановили деятельность и выжидают, добавил Люлин.