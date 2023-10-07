Самый старый в мире сивуч умер в зоопарке Калининграда

Фото: kldzoo.ru

Старейший в мире сивуч по кличке Ким умер в зоопарке Калининграда, сообщила директор учреждения Светлана Соколова в своем Telegram-канале. По словам руководителя, ушастый тюлень скончался сегодня ночью, 7 октября. Ему было 33 года.

Ким — самый старый сивуч в мире и любимец многих калининградцев. Ему было 33 года, в природе самцы сивучей живут 18–20 лет, — написала Соколова.

Как сообщили представители Калининградского зоопарка, большой и сильный сивуч Ким любил покрасоваться перед людьми и был очень доверчивым. Тюлень прожил долгую жизнь, полную заботы и внимания.

Не будем скрывать, мы знали, что он скоро уйдет, и нашей главной заботой было сделать его последние годы и дни комфортными и спокойными. Кажется, это у нас получилось, — рассказали в зоопарке.

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