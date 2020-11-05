Самый сильный человек России установил рекорд, сдвинув самолёт

https://static.news.ru/photo/86ec560c-1f55-11eb-9768-fa163e074e61_660.jpg Фото: airportufa.official/vk.com

Эльбрус Нигматуллин, известный как «самый сильный человек России», установил национальный рекорд. В международном аэропорту Уфы он сдвинул с места и отбуксировал 36-тонный самолёт Boeing 737-500.

Для того чтобы установить рекорд, Нигматуллин преодолел с самолётом на буксире 25 метров, на это ему потребовалось 44,58 секунды. Президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко вручил спортсмену сертификат о рекорде страны в дисциплине truck-pull plane. Он также пообещал, что Федерация будет номинировать достижение россиянина на включение в Книгу рекордов Гиннесса.

Сам Нигматуллин рассказал журналистам, как начал день перед тем, как взяться за столь нелёгкое дело. Он провёл тренировку, затем съел немного мяса. Эльбрус признался, что он испытывал сомнения, удастся ли ему установить такое достижение. По его словам, он сдвигал более лёгкие самолёты и другой модификации. А с этим «Боингом» пару месяцев назад он не справился. В итоге он выразил удовлетворение результатом.

Моя супруга переживала, что «Боинг» меня победит, наконец её мучения закончились, — констатировал Нигматуллин.

Он также добавил, что посвящает рекорд памяти недавно скончавшегося мэра Уфы Ульфата Мустафина.

Примечательно, что в аэропорту столицы Башкортостана в этот же день был установлен ещё один рекорд. Как сообщает пресс-служба авиаузла, воздушная гавань приняла двухмиллионного пассажира.

Ранее NEWS.ru писал, что подмосковный силач Сергей Агаджанян установил мировой рекорд, протащив 34,5 метра самолёт CRJ 200 Bombardier весом более 16 тонн. При этом по пути он до разрыва надул три медицинские грелки.