Самый молодой фигурант дела о госизмене получил срок В Адыгее самого молодого фигуранта дела о госизмене приговорили к четырем годам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд Адыгеи приговорил к четырем годам лишения свободы уроженца Майкопа, которому в момент преступления не было 18 лет, сообщает пресс-служба суда. Молодой человек с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года фотографировал места дислокации войсковой части в Майкопе.

Приговором Верховного суда Республики Адыгея от 28.12.2023 гражданин Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, и ему назначено наказание <...> в виде лишения свободы сроком на четыре года, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в суде.

В день вынесения приговора молодой человек уже достиг совершеннолетнего возраста. Обвинение запрашивало для него срок на полгода больше. Основанием для смягчения приговора стали участие в олимпиадах, положительные характеристики и хронические заболевания.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признал несовершеннолетие на момент совершения преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, положительные характеристики по месту жительства и учебы, наличие у гражданина Л. хронических заболеваний, множественные победы на различных олимпиадах, — пояснили в суде.

Ранее самым молодым фигурантом уголовных дел о госизмене был 21-летний московский студент Глеб Вердиян. Его приговорили к шести годам колонии за покушение на совершение госизмены. При этом его наказали за приготовление к преступлению, передать данные он не успел. Детали дела не раскрывались из-за статуса секретности.