Жительница Ростовской области испекла самый большой в России торт

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Жительница Ростовской области Анна Королева испекла самый большой и самый высокий торты в России, пишет «КП — Ростов-на-Дону». Как отметила женщина в беседе с изданием, над созданием этих тортов команда из трех десятков кондитеров трудилась четыре дня.

Кондитер отметила, что выпечка стала ее хобби и призванием после того, как она уволилась из банковской сферы. Доход стал выше, и появилась возможность самостоятельно распоряжаться своим временем.

Королеву пригласили поучаствовать в выставке «Россия» на ВДНХ. Перед этим она прошла отборочный тур, в котором приняли участие около 300 человек.

Там, на ВДНХ, нам предоставили кухонный павильон, в котором мы и пекли торты. Идеи о том, какими должны быть изделия, пришли быстро. Один торт — в виде российского триколора — как символ народного единства. Второй — в форме ромашек — в честь Дня семьи, любви и верности, — поделилась кондитер.

Королева добавила, что в первый день изготовления торта-триколора испекли 300 кг бисквита. Кроме того, его размер оказался 6 на 4 м, высота — примерно 10 см, а вес — 1,5 т.

Тогда на выставке установили новые рекорды — самый большой и самый высокий торты в России. Достижения были зафиксированы Международной книгой рекордов «Интеррекорд».

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