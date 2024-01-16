Самый богатый депутат Пермского края лишился земли Суд обязал пермского депутата Благого снести самовольные постройки

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Арбитражный суд Пермского края обязал депутата регионального Законодательного собрания Николая Благова расторгнуть договор аренды земельного участка в Перми, а также снести самовольные постройки, сообщает информагентство URA.RU. Отмечается, что Благов, признанный самым богатым депутатом Заксобрания Пермского края, арендовал этот участок у Росимущества.

Иск к Благому подали представители Росимущества. По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил требования ведомства и обязал депутата привести участок в Свердловском районе Перми в «исходное состояние». Это означает, что член заксобрания будет обязан снести любые постройки, возведенные на его территории. Отмечается, что площадь участка составляет свыше 784 тысяч квадратных метров, ранее он входил в состав учхоза «Липовая гора». После покупки Благой добился изменения зонирования соседних участков, в результате чего получил право застроить их жилыми домами.

В начале декабря 2023 года в подмосковной Лобне приостановили снос мечети, признанной самостроем в 2021 году. Представители пресс-службы ФССП подчеркнули, что об этом попросил взыскатель. Отмечается, что члены местной мусульманской общины выступили против сноса религиозной постройки и перекрыли дорогу тяжелой технике.