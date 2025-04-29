«Самые масштабные учения»: Патрушев рассказал о планах НАТО на Калининград Патрушев: НАТО отрабатывает на учениях сценарии захвата Калининграда

Фото: kremlin.ru

Николай Патрушев

Учения НАТО у российских границ включают отработку сценариев наступления на Калининградскую область и нанесения превентивных ударов по российским ядерным объектам, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, Альянс второй год подряд проводит масштабные маневры у границ региона.

Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности — от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания, — подчеркнул он.

Патрушев также отметил заявления западных лидеров, в частности, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который, по его словам, угрожает России возможностями британского флота и подводных лодок с ядерным оружием. К подобным высказываниям присоединяются и другие представители западных структур, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Ранее помощник президента заявил, что Россия не оставит без ответа попытки западных стран, в частности Великобритании, устроить ей морскую блокаду. По его словам, помимо дипломатических средств, Москва может использовать возможности своего военно-морского флота.