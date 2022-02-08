Самовар запустили в полёт на воздушном шаре в день рождения Жюля Верна

Самовар запустили в полёт на воздушном шаре в пригороде Уссурийска в честь дня рождения французского писателя приключенческих романов Жюля Верна, сообщает ОТР. Затем его по почте отправят правнуку литератора Жану. Чай из этого сосуда пили строители космодрома Свободный в городе Циолковском, в том числе правнук учёного Константина Циолковского Сергей Самбуров.

Полёт продлился около часа на километровой высоте, на связи был радист из корзины воздушного шара.

Мы настоящие романтики. Не перевелись романтики на сегодняшний день. Хотим отдать дань уважения великому фантасту, рассказать, что нужно путешествовать. Рассказать миру, россиянам: не переставайте мечтать, — сказал организатор предстоящей всероссийской экспедиции Валерий Сушков.

Старт экспедиции запланирован на лето в Санкт-Петербурге, а завершиться она должна во Владивостоке, так путешественники отметят 150-летие знаменитого романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Полёт самовара был своеобразным прологом к мероприятию.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Disney+ выпустит сериал по мотивам романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Игровой сериал получил название «Наутилус» и будет включать десять серий. Проект посвящён предыстории капитана Немо и его подводной лодки.