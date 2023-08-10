Самосвал расплющил микроавтобус на съезде с КАД в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием самосвала, микроавтобуса и легкового автомобиля произошла на съезде с КАД на Краснофлотское шоссе в Санкт-Петербурге, рассказала «Фонтанка». Инцидент случился около четырех часов вечера. По информации издания, водитель самосвала «Ивеко» не справился с управлением, после чего столкнулся с «Тойотой» и опрокинулся на микроавтобус «Фольксваген».

По предварительным данным, водитель самосвала также сбил силовое ограждение. В микроавтобусе, который он буквально расплющил, находились дети, две женщины и два мужчины. Последних зажало в салоне кузовом грузовика. Спасатели вскрывают автомобиль, чтобы достать пострадавших. Женщины и дети при этом отделались легким испугом, о повреждениях не сообщается.

Ранее сообщалось об аварии с участием легкового автомобиля и грузовика в Перми. По данным краевой госавтоинспекции, в результате происшествия водитель и двое пассажиров машины получили смертельные травмы.

Инцидент произошел на трассе Троица — Новые Ляды. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. О состоянии водителя большегруза не сообщается.