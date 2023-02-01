Самосвал насмерть задавил лаборантку в Кузбассе

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Во время работы на разрезе российской угольной компании «Кузбассразрезугля» самосвал насмерть задавил лаборантку, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Водитель не заметил под машиной проверяющую масло женщину и тронулся с места.

Трагедия произошла 1 февраля. 57-летняя лаборантка брала пробы масла из машин и вызывала водителей по списку. Один из них взял насос, провел необходимые манипуляции, вернулся, не нашел лаборантку и сел за руль. Водитель тронулся с места в момент, когда женщина находилась под машиной.

Ранее в городе Лермонтове Ставропольского края водитель скорой сбил пенсионерку, сдавая назад. В региональном управлении МВД России сообщили, что виновник ДТП имеет стаж вождения более 20 лет. До этого россиянин не привлекался судебными органами. Отмечалось, что в момент ДТП водитель был трезв.

27 января в Москве рядом со станцией метро «Киевская» автобус сбил человека. На опубликованных в Сети кадрах видно, как голову пострадавшего держит на руках неизвестный мужчина. Пострадавший лежал на пешеходном переходе, пока мимо него проезжали автомобили.

Ранее сообщалось, что в Красноярске водитель автобуса не заметил пожилую пассажирку и тронулся во время ее посадки, из-за чего женщину сначала зажало дверьми, а затем она оказалась под колесами транспортного средства. Как сообщили в региональном главке МВД, от полученных травм пенсионерка скончалась.