«Самопиар»: Глуховский раскритиковал идею о памятнике Дзержинскому в Москве

https://static.news.ru/photo/a438c340-6af4-11eb-b2fe-96000091f725_660.jpg Дмитрий Глуховский Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Писатель Дмитрий Глуховский прокомментировал идею о возвращении на Лубянскую площадь в Москве памятника основателю и главе ВЧК СССР Феликсу Дзержинскому, которую высказали писатели Александр Проханов и Захар Прилепин, а также другие люди, называющие себя деятелями культуры. Он выступил с критикой этой инициативы.

Он отметил, что считает Проханова и Прилепина в большей степени политическими провокаторами, а не писателями.

Все остальные люди, которые находятся в этом списке, вообще не являются деятелями культуры, — подчеркнул он.

Глуховский добавил, что инициативу он связывает с самопиаром Прилепина и тем, что Проханов — «старый хулиган».

Они хотят заодно немного подудеть в провластную дуду и в информационном поле создать шевеление. <...> Что касается самой инициативы — мне кажется, можно вернуть памятник Дзержинскому как часть большого архитектурного ансамбля, если вокруг него будут стоять памятники людям, которые были казнены и замучены по его приказу и при его участии, — сказал писатель.

Он отметил, что власти города, скорее всего, нейтрально отреагируют на соответствующее обращение и «снисходительно отметут» идею, передаёт «Газета.Ru».

Дзержинский был создателем и возглавлял Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Советского Союза, которая была институтом «диктатуры пролетариата» и основным инструментом реализации красного террора — репрессий по отношению к людям, которых большевики объявляли классовыми врагами.

Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение о возвращении памятника советскому политическому функционеру и основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Обращение адресовано правительству и мэрии столицы. Среди подписантов — Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Александр Проханов, Сергей Аксёнов, Леся Рябцева, Екатерина Рейферт и другие, писал NEWS.ru.

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента.

В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Предложения о его возврате на место уже неоднократно высказывались различными политиками и партиями. Например, в сентябре 2020 года.