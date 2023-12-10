Белгородские власти назвали ажиотаж вокруг куриных яиц искусственным Зам Гладкова назвала искусственным ажиотаж вокруг куриных яиц в Белгороде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Белгородская область самообеспечена куриными яйцами на 200%, написала в Telegram-канале замгубернатора Белгородской области Юлия Щедрина. Она призвала местных жителей не создавать искусственный ажиотаж вокруг популярного продукта, отметив, что региону не грозит дефицит яиц.

Самообеспеченность региона яйцом составляет около 200%, ситуация стабильная. Яйца купили все, кто хотел, а по итогам дня яйцо ещё осталось, то есть дефицита предложения нет. Как нет и необходимости создавать искусственный ажиотаж (такой, какой был в прошлом году с сахаром), — написала Щедрина.

Она добавила, что именно из-за ложной информации о дефиците было ограничено число отпускаемых в одни руки десятков яиц. Из-за этого некоторые приходили на ярмарки семьями, чтобы закупить яйца неоднократно.

До этого цены на яйца в России сильно выросли: десяток давно стоит дороже 100 рублей, а средняя розничная цена на этот продукт увеличилась за год более чем на 40%. Гендиректор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов предупредил, что в силу сезонного фактора цены на яйца в России до марта 2024 года будут только расти.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность повышения цен на этот товар. Региональные прокуроры примут меры, если подтвердятся факты нарушений при ценообразовании.