Самолёт со второй партией защитных средств прибыл в Екатеринбург из КНР

https://static.news.ru/photo/82d50d8e-7ed3-11ea-9b2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Второй самолёт из Китая с гуманитарным грузом, предназначенным для Свердловской и Челябинской областей, приземлился в аэропорту Кольцово.

На борту воздушного судна более четырёх миллионов медицинских масок, десять тысяч защитных костюмов и сто тысяч масок повышенного уровня защиты. Это вторая партия из четырёх запланированных поставок медицинских изделий. Их планируется передать в медучреждения, волонтёрские и благотворительные организации двух областей. Товар закуплен Фондом святой Екатерины при финансировании председателя совета директоров «Российской медной компании» Игоря Алтушкина, оплату доставки взял на себя владелец «Сима-ленд» Андрей Симановский, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, самый большой в мире грузовой самолёт из Украины Ан-225 «Мрия» используют для борьбы с пандемией коронавируса. Лайнер будет доставлять гуманитарные грузы из Китая в Европу. В основном борт станет перевозить медицинские средства для борьбы с инфекцией.