Самолёт со второй партией защитных средств прибыл в Екатеринбург из КНР

Второй самолёт из Китая с гуманитарным грузом, предназначенным для Свердловской и Челябинской областей, приземлился в аэропорту Кольцово.
На борту воздушного судна более четырёх миллионов медицинских масок, десять тысяч защитных костюмов и сто тысяч масок повышенного уровня защиты. Это вторая партия из четырёх запланированных поставок медицинских изделий. Их планируется передать в медучреждения, волонтёрские и благотворительные организации двух областей. Товар закуплен Фондом святой Екатерины при финансировании председателя совета директоров «Российской медной компании» Игоря Алтушкина, оплату доставки взял на себя владелец «Сима-ленд» Андрей Симановский,
Как писал NEWS.ru ранее, самый большой в мире грузовой самолёт из Украины Ан-225 «Мрия» используют для борьбы с пандемией коронавируса. Лайнер будет доставлять гуманитарные грузы из Китая в Европу. В основном борт станет перевозить медицинские средства для борьбы с инфекцией.
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