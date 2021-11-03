Самолёт с горящим двигателем экстренно сел в Новосибирске

Boeing 747 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво. Предварительная причина — возгорание двигателя, сообщает «МК в Новосибирске».

Грузовое воздушное судно направлялось по маршруту до города Циндао в Китае, на борту были пять членов экипажа.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, самолёт был вынужден приземлиться через 11 минут после взлёта. Экипаж отключил аварийный двигатель перед посадкой, возгорание система потушила автоматически во время полёта. Пострадавших нет.

Ранее грузовой самолёт Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. Погибли все семь человек, находившиеся на борту.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что очередная катастрофа произошла, так как авиационная «отрасль больная и пока её не вылечат», воздушные судна как падали, так и будут падать. При этом отметил, что полностью отказываться от эксплуатации Ан-12 пока не стоит. По его словам, это «нормальный самолёт с нормальным двигателем».