Самолёт с горящим двигателем экстренно сел в Новосибирске

Boeing 747 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво. Предварительная причина — возгорание двигателя, сообщает «МК в Новосибирске».
Грузовое воздушное судно направлялось по маршруту до города Циндао в Китае, на борту
По данным Telegram-канала Mash Siberia, самолёт был вынужден приземлиться через 11 минут после взлёта. Экипаж
Ранее грузовой самолёт Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. Погибли все семь человек, находившиеся на борту.
Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что очередная катастрофа произошла, так как авиационная «отрасль больная и пока её не вылечат», воздушные судна как падали, так и будут падать. При этом отметил, что полностью отказываться от эксплуатации Ан-12 пока не стоит. По его словам, это «нормальный самолёт с нормальным двигателем».