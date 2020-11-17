Самолёт Новосибирск — Москва совершил экстренную посадку в Тюмени

https://static.news.ru/photo/c2df7944-28bc-11eb-b0c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в Тюмени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Рощино».

Рейс S7 2508, следовавший из Новосибирска в Москву, сел к нам в 11:35 (9:35 мск). Причина — ухудшения состояния здоровья пассажира на борту самолёта, — говорится в сообщении.

Сотрудники аэропорта оказали пассажиру первую помощь, после чего он был отправлен в больницу. Там его обследуют, установят причины ухудшения состояния и поставят диагноз.

Что касается самолёта, то он продолжил путь в Москву. В 12:35 по местному времени борт вылетел в столичный аэропорт «Домодедово».

Ранее NEWS.ru писал, что командир и второй пилот самолёта Ан-124 были вынуждены сажать самолёт в аэропорту Новосибирска в ручном режиме. Все электронные системы и средства связи вышли из строя.