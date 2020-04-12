Самолёт из Сеула с россиянами на борту прилетел во Владивосток

https://static.news.ru/photo/2b4d1740-7c9f-11ea-b372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tian Ming/Xinhua/Global Look Press

Лайнер авиакомпании «Аврора» с россиянами из Сеула приземлился в аэропорту Владивостока. На борту около 130 россиян, которые просили власти РФ вывезти их на родину. Теперь им предстоит пройти двухнедельный карантин.

Как передаёт ТАСС, у одного из выходов аэропорта пассажиров ожидают спецавтобусы. Они доставят людей в их дома или обсерваторы.

12 апреля из Бангкока в Красноярск авиакомпанией «Уральские авиалинии» в РФ вернутся около 200 россиян. Кроме того, в графике — рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Токио в Москву, а 13 апреля россиян в столицу доставят из Мадрида и Подгорицы.

Как писал NEWS.ru, для помощи российским гражданам, которые не могут выехать из-за рубежа из-за мер противодействия коронавирусу, правительство РФ выделяет 500 млн рублей. В первую очередь гражданам РФ помогут с оплатой проживания, ведь сейчас многим из них с этим трудно справиться самостоятельно.