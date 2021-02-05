https://static.news.ru/photo/0c8d9fc2-67af-11eb-a110-96000091f725_660.jpg Фото: uacrussia.ru

Самолёт Ил-114-300 прервал испытательный полёт и совершил посадку в подмосковном аэропорту Жуковский из-за датчика, сработавшего в одном из двигателей.

В ходе испытательного полёта Ил-114-300 в Жуковском сработал датчик температуры масла одного из двигателей. Согласно инструкции, экипаж принял решение произвести посадку, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

Посадка прошла в штатном режиме.

Ил-114 — турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный в 1980-х годах. Модернизированный Ил-114-300 планируют выпускать в специальных версиях: в качестве патрульной машины, для нужд санитарной авиации, с установкой лыжно-колёсного шасси — для полярников. Финансирование разработки и производства нового Ил-114-300 составило 25 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, уникальной особенностью Ил-114-300 является то, что проект самолёта разработан и полностью запущен в едином информационном пространстве по бесчертёжной системе. Местные авиалинии, десятки аэродромов, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, смогут эксплуатировать эту машину. Ил-114 может быть использован на малооборудованных площадках, на коротких взлётно-посадочных полосах и на грунтовом покрытии. Самолёт может стать популярным у местных перевозчиков.