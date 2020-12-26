Самолёт авиакомпании Utair вынужденно сел на запасном аэродроме в Астрахани

https://static.news.ru/photo/d7ab3db0-479b-11eb-ad18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолёт авиакомпании Utair, выполнявший рейс Уфа — Волгоград, из-за плохой погоды ушёл на запасной аэродром в Астрахань. Об этом сообщила пресс-служба волгоградской воздушной гавани.

Командир воздушного судна рейса <...> Уфа — Волгоград принял решение уйти на запасной аэродром аэропорта Астрахань в связи с метеоусловиями, не позволяющими воздушному судну приземлиться в аэропорту назначения, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря волгоградского аэропорта Анастасию Голодову.

Она добавила, что сесть в Волгограде авиалайнеру помешал сильный ветер. В регионе ожидается гололёд, налипание мокрого снега на провода, а также сильный ветер — до 15–20 м/с.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Boeing 735 компании Utair 19 декабря совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута. Борт следовал из аэропорта Игарка в Уфу. После взлёта у него сработал датчик неисправности наддува, командир экипажа сначала принял решение вернуться в Игарку. Но потом решил садиться в аэропорту Сургута. На борту находился 121 человек, из них 116 пассажиров.

Как писал NEWS.ru, Уральская транспортная прокуратура сообщила о начале проверки соблюдения законов о безопасности полётов после вынужденной посадки самолёта.