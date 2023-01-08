Появилось видео застрявшего в сугробе самолета в аэропорту Перми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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В Сети появилось видео самолета, застрявшего в сугробе в аэропорту Перми, кадры опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале. Пассажирам пришлось покинуть воздушное судно. Пострадавших в результате инцидента нет.

На кадрах видно, как люди покидают по трапу застрявший в снегу самолет с логотипом авиакомпании «Победа». По словам очевидцев, воздушное судно начало заносить при наборе скорости и оно съехало с взлетно-посадочной полосы.

Накануне сообщалось, что самолет компании AZUR Air, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск — Утапао (Таиланд), вернулся в аэропорт некоторое время спустя после вылета. Экипаж принял такое решение из-за повреждения лобового стекла. Пассажиров отправили по месту назначения другим бортом.

Ранее неподалеку от деревни Моньясово в Рязанской области пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку после того, как задел ЛЭП. В результате ЧП два близлежащих населенных пункта остались без электричества. На борту самолета, помимо пилота, находился пассажир, оба не пострадали.