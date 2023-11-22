Самолет застрял на посадочной полосе во время приземления в Уфе Mash: cамолет рейса Москва — Уфа застрял на посадочной полосе во время приземления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Airbus A320 рейса SU 1258 компании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы, застрял на посадочной полосе во время приземления в Уфе, передает Telegram-канал Mash. Воздушное судно начало заносить во время посадки. Пострадавших нет, на месте работает скорая помощь.

По информации Mash, командир экипажа сообщил пассажирам, что дальше самолет самостоятельно двигаться не может. В канале добавили, что основной причиной нестандартной ситуации мог стать гололед. На данный момент самолет буксируют к аэропорту.

Утром 22 ноября в Москве в трех аэропортах произошла отмена и задержка 27 рейсов, о чем свидетельствовали данные сервиса «Яндекс.Расписания». Восемь авиарейсов задержали в Шереметьево. Вылеты девяти воздушных судов задержали в Домодедово, еще два отменили. Во Внуково отменили четыре авиарейса, перенесли еще четыре.

Ранее в аэропорту Внуково пассажиров рейса из Москвы в Петербург высадили из самолета после шутки о бомбе. Инцидент произошел, когда граждане уже расселись на борту и ожидали вылета. По предварительным данным, о взрывном устройстве пошутил один из пассажиров во время посадки, однако бортпроводники юмора не оценили. Почти 200 человек попросили покинуть самолет в ожидании повторной проверки безопасности.