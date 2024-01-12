Самолет Як-42 выкатился за пределы взлетной полосы в Архангельске

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Самолет Як-42, следовавший из Амдермы Ненецкого округа в Архангельск, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Талаги, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. В результате инцидента никто не пострадал.

Следователи начали проверку для выяснения причин произошедшего. В Росавиации уточнили, что для подготовки к буксировке воздушного судна городской аэропорт временно прекратит работу.

Ранее самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar, выполнявший рейс Красноярск — Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. На борту лайнера находились 169 пассажиров. Никто не пострадал.

В середине декабря похожий случай произошел на Камчатке. Там за пределы ВПП выкатился самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс из Елизово в Петропавловске-Камчатском в поселок Оссора. Причиной происшествия стал свежевыпавший снег.

До этого в Якутске пассажирский самолет Ан-24 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 34 пассажира и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал, все они были эвакуированы. Самолет оперативно отбуксировали к месту стоянки.