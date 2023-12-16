Самолет Як-40 авиакомпании АО «Камчатское авиационное предприятие» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту поселка Оссора на Камчатке, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате происшествия никто не пострадал.
Самолет выполнял санитарный рейс из Елизово в Петропавловске-Камчатском в Оссору. На его борту находились четверо членов экипажа и двое медиков. Причиной выезда самолета за пределы ВПП после посадки стал свежевыпавший снег.
Несколько часов спустя после инцидента самолет вернулся в аэропорт Елизово. По факту произошедшего проводится проверка.
В августе в Якутске пассажирский самолет Ан-24 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 34 пассажира и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал, все они были эвакуированы. Самолет отбуксировали к месту стоянки.
В марте в аэропорту Мурманска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы самолет авиакомпании «Северсталь», который должен был лететь в Архангельск. На его борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.