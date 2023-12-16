Самолет выкатился за взлетную полосу на Камчатке Самолет Як-40 выкатился за пределы ВВП в камчатском аэропорту Оссора

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Самолет Як-40 авиакомпании АО «Камчатское авиационное предприятие» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту поселка Оссора на Камчатке, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате происшествия никто не пострадал.

Самолет выполнял санитарный рейс из Елизово в Петропавловске-Камчатском в Оссору. На его борту находились четверо членов экипажа и двое медиков. Причиной выезда самолета за пределы ВПП после посадки стал свежевыпавший снег.

Несколько часов спустя после инцидента самолет вернулся в аэропорт Елизово. По факту произошедшего проводится проверка.

В августе в Якутске пассажирский самолет Ан-24 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 34 пассажира и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал, все они были эвакуированы. Самолет отбуксировали к месту стоянки.

В марте в аэропорту Мурманска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы самолет авиакомпании «Северсталь», который должен был лететь в Архангельск. На его борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.