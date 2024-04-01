Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы в аэропрту на Камчатке Самолет Ан-26 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Петропавловска-Камчатского

Самолет Ан-26, вылетавший из Петропавловска-Камчатского в Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Там уточнили, что на борту находились 23 человека, никто не пострадал.

Сегодня в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) при рулении воздушного судна АН-26, рейсом Петропавловск-Камчатский — Магадан, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, — отметили в пресс-службе.

В авиакомпании предположили, что причиной инцидента стали плохие погодные условия. Представители предприятия заявили ТАСС, что в настоящий момент готовится резервный борт и резервный экипаж, который доставит пассажиров в Магадан.

Telegram-канал Mash узнал, что с борта эвакуировали 23 пассажира и шесть членов экипажа, воздушное судно — без повреждений. Вылет, по данным канала, задерживается до 13:30.

Ранее при аварии во время посадки грузового самолета Boeing 727, принадлежащего авиакомпании Cush Air, в Южном Судане пострадал один пассажир. Авиалайнер неудачно приземлился в аэропорту административного центра провинции Верхний Нил в городе Малакаль. Как уточнили очевидцы, Boeing 727 при посадке коснулся земли за несколько метров до начала взлетно-посадочной полосы. В итоге пилот потерял управление и врезался в другой авиалайнер, ранее потерпевший аварию.

До этого летевший из узбекского Карши в Москву самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. На борту сработал датчик неисправности гидросистемы. Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал.