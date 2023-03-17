Самолет врезался в опору ЛЭП в Якутии

Фото: Public domain/Wikimedia Commons

В Якутии в аэропорту поселка Белая Гора самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» врезался в опору линии электропередачи, сообщила пресс-служба авиакомпании. В момент аварии на борту судна находились 14 пассажиров и четверо членов экипажа. Никто из них не пострадал.

После осуществления штатной посадки в аэропорту пос. Белая Гора на воздушном судне Ан-24 «Полярных авиалиний» при заруливании на стоянку правым полукрылом было совершено столкновение с опорой линии электропередачи, расположенной на площади маневрирования аэродрома, — указано в сообщении.

Пассажиров обратного рейса Белая Гора — Якутск перевезут на резервном самолете.

В ноябре прошлого года в аэропорту Охотск на территории Хабаровского края едва не произошло столкновение самолета Ан-24 с грузовиком. На борту самолета находились 37 человек, из них 32 были пассажирами. Столкновение могло произойти при взлете, однако капитан вовремя заметил на взлетно-посадочной полосе грузовик.

Пилот экстренно остановил борт и не допустил столкновения. В результате инцидента никто не пострадал. Однако небольшой урон был нанесен технике: у самолета лопнуло шасси.