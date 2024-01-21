Самолет ВМС США заметили у Крыма во время авиаудара ВСУ Flightradar24: самолет ВМС США курсировал около Крыма во время авиаудара ВСУ

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Самолет ВМС США находился неподалеку от Крыма во время авиаударов Вооруженных сил Украины по полуострову, следует из данных сервиса Flightradar24. Самолет кружил над черноморским побережьем Румынии в 250 километрах от западного берега российского региона.

По данным Flightradar24, трек американского самолета начинался на Сицилии неподалеку от военно-морской авиабазы США Сигонелла. После сообщения Минобороны России о перехвате ракет над Крымом судно взяло курс на юго-запад. Когда военное ведомство РФ отчиталось о перехвате еще одного украинского снаряда, самолет снова начал кружить в районе Констанцы.