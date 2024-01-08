Самолет ВКС России случайно сбросил боеприпас над ЛНР Пасечник: над Рубежным в ЛНР произошел внештатный сход ФАБ-250

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Над городом Рубежное в ЛНР произошел внештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250, сообщил в Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник. По его словам, инцидент случился в ходе выполнения боевых задач самолетом ВКС России. В результате происшествия никто не пострадал.

При выполнении боевых задач самолетом Воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250. К счастью, никто не пострадал, — сказал Пасечник.

Он добавил, что жителей ближайших домов эвакуировали. Некоторые граждане отправились в пункт временного размещения, другие — к родственникам и друзьям. Пасечник уточнил, что на месте происшествия работает полиция, МЧС и представители военной комендатуры.

Ранее сильный взрыв произошел в селе Петропавловка Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он объяснил, что инцидент произошел из-за аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе. В результате ЧП повреждена целая улица, в месте прилета образовалась воронка.

В Минобороны РФ в свою очередь подтвердили, что во время полета самолета ВКС над Петропавловкой произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В ведомстве добавили, что проводится расследование всех обстоятельств инцидента.