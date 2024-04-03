Самолет вернулся в Петербург из-за обморока бортпроводника

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Бортпроводник потерял сознание на рейсе из Санкт-Петербурга в Красноярск, в итоге самолету пришлось возвращаться в аэропорт вылета, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел вечером 2 апреля на борту Boeing-738 авиакомпании «Россия».

В самолете было 162 пассажира и пять членов экипажа. Примерно через час пути старшему бортпроводнику стало плохо, и он потерял сознание. Командир судна принял решение развернуться над Архангельской областью и вернуться в Пулково.

На месте борт ждали медики. Выяснилось, что сотрудник авиакомпании потерял сознание, предположительно, из-за пищевого отравления. Его доставили в больницу. Пассажиров отправили в Красноярск следующим рейсом.

Ранее авиалайнеру, следовавшему рейсом Москва — Стамбул, пришлось вернуться на взлетно-посадочную полосу аэропорта Внуково из-за поведения пассажира. Мужчина начал выкрикивать что-то на английском языке и пританцовывать в салоне. Пассажира и трех его спутниц из самолета вывела полиция. Очевидец рассказал, что дебошир уже у стойки регистрации слушал громкую музыку с телефона, кричал что-то непонятное и вел себя странно.

До этого пассажир рейса Мурманск — Москва в шутку рассказал бортпроводнику, что в его рюкзаке находится бомба. Мужчину задержали, однако ничего подозрительного в сумке не нашли. Инцидент произошел в самолете авиакомпании «Смартавиа».