Самолет «Уральских авиалиний» отстранили от полетов из-за неисправности SHOT: самолет «Уральских авиалиний» отстранили от полетов из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который на днях должен был вылететь из подмосковного Жуковского в Таджикистан, отстранили от полетов из-за неисправности за несколько минут до отправления, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По информации канала, в самолете выявили неисправность автомата тяги.

По информации SHOT, Airbus A321 «Уральских авиалиний» должен был вылететь из аэропорта Жуковский в таджикский Куляб вечером 17 октября. За несколько минут до вылета экипаж обнаружил неисправность работы автоматического управления силовой установки. Самолет вернули на стоянку, однако спустя некоторое время неполадки были устранены, и борт отправился в Таджикистан.

Как сообщил ранее SHOT, самолет «Уральских авиалиний» подверглись масштабной проверке после посадки самолета авиакомпании на пшеничном поле. Выяснилось, что судна летали с вмятинами на фюзеляже, а техническое обслуживание велось с нарушением норм.

Зимой 2023 года учебный центр авиакомпании лишили сертификата из-за некачественного учебного процесса. Как отмечается, в результате всех этих недостатков аэробусы А320 и А321 «Уральских авиалиний» попали в 62 нештатные ситуации с начала прошлого года.

В середине сентября самолет Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно сел прямо на поле. На борту был 161 пассажир. Причиной случившегося стал отказ гидросистемы. Долететь до запасного аэродрома в Новосибирске не хватало топлива.