Самолет «Уральских авиалиний» не долетел до Москвы из-за неполадок на борту Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Летевший из узбекского Карши в Москву самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании. На борту сработал датчик неисправности гидросистемы.

На борту воздушного судна, выполнявшего рейс U6-2128 по маршруту Карши (Узбекистан) — Москва, сработал датчик неисправности одной из гидросистем. Командир воздушного судна для обеспечения безопасного полета принял решение о следовании на запасной аэродром Кольцово. Посадка прошла благополучно, — говорится в сообщении.

Ранее в самолете «Аэрофлота» на высоте около 11 тысяч метров случился пожар — вспыхнул терминал для безналичной оплаты. На борту, следовавшем рейсом в Стамбул, находились 138 пассажиров. ЧП произошло в салоне Boeing 737-800. В какой-то момент авиапассажиры почувствовали запах гари, который шел от места, где находился терминал по безналичной оплате за услуги на борту. Аппарат оперативно поместили в емкость с водой, в результате чего последствий удалось избежать.

До этого летевший из Москвы в Касабланку самолет экстренно сел в аэропорту марокканского города Танжер. По предварительный данным, у борта взорвался правый двигатель. Как рассказали очевидцы, за час до посадки раздался громкий хлопок в районе правой турбины воздушного судна, после этого самолет кренило на правую сторону.