Самолет S7 внезапно прервал вылет из аэропорта Улан-Удэ В аэропорту Улан-Удэ прервали взлет рейса S7 из-за технической неисправности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вылет самолета авиакомпании S7 Airlines, следовавшего по маршруту Улан-Удэ — Москва, отложили из-за технической неисправности, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, борт был временно отстранен от эксплуатации, более 170 пассажиров были размещены в здании аэровокзала. Позднее их отправят в Москву на резервном самолете.

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства прерванного взлета воздушного судна авиакомпании «Сибирь» (юридическое наименование S7 Airlines. — NEWS.ru) в аэропорту Улан-Удэ. <...> В период ожидания выполнения рейса прокуратурой контролируется соблюдение авиакомпанией прав пассажиров, — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение об отмене вылета было принято командиром воздушного судна при разбеге по взлетно-посадочной полосе. Самолет вернули к месту стоянки для проведения проверки и выявления причин технической неисправности. Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании Pegasus экстренно сел в аэропорту Антальи из-за криков о помощи, которые доносились из багажного отделения. В ходе проверки сотрудники аэропорта никого не обнаружили. Самолет дозаправили, после чего он вылетел в Эр-Рияд.