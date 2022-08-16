Самолет с журналистами пула Мишустина экстренно приземлился в Чите Самолет с журналистами пула Мишустина не мог вылететь из Читы из-за попадания в двигатель птицы

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Самолет с журналистами пула премьер-министра России Михаила Мишустина, а также представителями пресс-службы правительства и некоторыми членами официальной делегации вернулся в аэропорт Читы сразу после взлета, передает ТАСС. Отмечается, что причиной экстренной посадки стало попадание в двигатель птицы.

По данным агентства, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время специалисты аэропорта осматривают воздушное судно. Вылет решили перенести на следующий день, обсуждается вопрос размещения пассажиров в городе до следующего рейса.

Специалисты считают, что от попадания птиц в двигатель застраховаться нельзя. По их мнению, такое случается каждый день с самолетами по всему миру.

Ранее легкомоторный самолет упал на проезжую часть под Серпуховом. По неподтвержденным данным, у воздушного судна отказал двигатель и было повреждено шасси. Очевидцы рассказали, что недалеко от места инцидента находится частный аэродром. В результате ЧП никто не пострадал.

В конце июня произошло крушение самолета Ил-76. Судно упало в поле под Рязанью рядом с частными жилыми домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. Тогда на борту находилось 10 человек, из которых семь получили различные травмы, их госпитализировали. Инцидент обошелся без жертв.