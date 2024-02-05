Самолет с тренером Тарасовой выкатился за пределы ВПП в аэропорту Саранска

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Аэропорт в Саранске

Самолет SuperJet авиакомпании «Россия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска, сообщила РИА Новости присутствующая на борту заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, службы воздушной гавани расчищают снег, чтобы пассажиры могли покинуть судно.

Мы сейчас находимся в самолете. Сидим внутри уже минут 30. Нас пока не выпускают, полосу чистят от снега, — рассказала Тарасова.

По информации издания Sport24, помимо Тарасовой на борту находятся тренеры Алексей Тихонов и Светлана Соколовская, а также спортивный комментатор Александр Гришин и журналисты Первого канала. Они прилетели в Саранск для работы на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров.

По данным ТАСС, на борту также находились тренеры Игорь Лютиков и Павел Слюсаренко. По словам одного из пассажиров, люди уже покинули борт.

В Росавиации сообщили агентству, что саранский аэропорт временно прекратил обслуживание рейсов из-за выкатившегося за пределы ВПП SuperJet авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс 6165 Москва — Саранск.

В 20:34 в аэропорту Саранска самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия» после посадки (во второй половине пробега) выкатился вправо от взлетно-посадочной полосы, предварительно, на 10 м. Предварительно, никто не пострадал, самолет повреждений не получил, — сообщили в ведомстве.

В Росавиации уточнили, что на борту находились 87 пассажиров и шесть членов экипажа. В 21:12 пассажиров высадили по трапу, SuperJet готовили к буксировке на стоянку. По факту инцидента проводится проверка, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Обстоятельства выясняются.

В январе самолет Boeing 737-800 компании Nordstar выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска. На борту находились 169 пассажиров, никто не пострадал.