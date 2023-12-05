Самолет с неполадками успешно сел в Комсомольске-на-Амуре Самолет Ан-12 с нарушением рулевого управления сел в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ан-12

Самолет Ан-12 с нарушением рулевого управления благополучно сел в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Отмечается, что борт летел из чукотского Певека, никто не пострадал.

На борту находились восемь человек. Пострадавших нет, — сказал собеседник агентства.

Ранее Telegram-канала «112» писал, что транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре. Там также отметили, что возможной причиной внештатной ситуации может быть отказ триммера руля управления.

До этого передняя стойка шасси сложилась у самолета АН-26Б авиакомпании «ИрАэро» при посадке в аэропорту Иркутска. Борт перевозил груз «Почты России», пострадавших нет. В летевшем из поселка Мама воздушном судне находились пять членов экипажа. Самолет совершил посадку в пределах взлетно-посадочной полосы, борт сумели отбуксировать.

1 декабря самолет компании «Аэрофлот», летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. О пострадавших информации не поступало. По данным Telegram-канала Amur Mash, причиной инцидента могли стать неполадки с шасси. На борту самолета находились 400 пассажиров.