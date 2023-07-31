Самолет с детьми сломался по пути из Новосибирска в Сургут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолет авиакомпании «Сибирь», следовавший по направлению из Новосибирска в Сургут, вернулся в аэропорт после выявления технической неисправности, сообщается на сайте региональной транспортной прокуратуры. На борту воздушного судна находились 78 человек, включая 13 детей. Самолет был отстранен от полетов.

По предварительным данным, сегодня около 13:00 (09:00 мск) эксплуатируемое авиакомпанией «Сибирь» воздушное судно («Эмбраер 170») в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А. И. Покрышкина. Воздушное судно выполняло регулярный рейс по маршруту Новосибирск — Сургут, в настоящее время отстранено от эксплуатации, — говорится в сообщении прокуратуры.

Всех пассажиров, летевших на этом самолете, отправят резервным рейсом. По факту произошедшего проводится проверка.

Накануне пассажирский самолет с неисправным шасси, следовавший из Улан-Удэ в Москву, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. Для встречи Boeing к месту посадки были направлены дополнительные силы пожарных.

До этого вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай авиа», разбился в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района. Он совершал коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур. На борту воздушного судна находились 13 человек, из которых шестеро погибли, а остальные получили травмы. Состояние троих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое — они получили ожоги 90% тела